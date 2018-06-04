台師大藏古籍珍本 500年典籍大公開

台師大圖書館典藏《宋版孟子》，經考據應是明代覆刊，具有版本學的價值。（記者吳柏軒攝）

2018-06-04 23:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣師範大學圖書館今天拿出「鎮館三寶」，以明清時代流傳的《孟子》、手抄《杜詩》乃至史志目錄等，舉辦汲古開新的珍善本特展，不少多具500年以上歷史的珍貴典籍，更推出文物醫院理念，要讓參觀者一同了解紙質文物的保存維護困難。

台師大文學院前院長陳麗桂說，校內典藏從早期1949年曾接收教育部撥存東北大學藏書，之後也陸續受贈或收購前副總統陳誠的私人藏書，共達2萬多冊；其中包含明覆刊宋本的《宋版孟子》、清代大家翁方綱手抄《杜詩》、清光緒刊印的《隋經籍志考證》等鎮館三寶。

陳麗桂回憶，當年接收藏書後，有一批8700多本先由國文系收藏，部分則歸歷史系，自己則在1977年到國文系任職時進行古籍修復，發現不少古籍遭蟲蛀、生蟲卵，與工讀生花1年時間，將8千多本書一本本拆卸、整理，還曾一度丟失工讀金600元，想起過往仍歷歷在目。

台師大國文系教授賴貴三說，如翁方綱手抄的《杜詩》，完成自清嘉慶五年（1800年），乃是世上唯一僅有的手稿本，翁的名氣也讓該書更加珍貴；也認為，世界研究漢學主要分4塊，中國、日韓、歐美及台灣，其中台灣收藏超越日韓、堪比中國，是時代下的產物，也讓台灣在漢學領域上具一席之地，且民眾也只要花少少金錢，就能群覽中國各代經典。