吃香蕉助蕉農 這國小6天吃掉600串

北投國小的小朋友每天開心地大啖香蕉。（圖擷自曾建學臉書）

2018-06-04 21:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕好厲害！6天銷掉600串香蕉！南投縣草屯鎮北投國小發起「『蕉』不息熱情」作戰計畫，學校買香蕉請教職員和學生、家長吃，也可把整串帶回家，若想響應則可投錢，學校再拿去買香蕉，今天進入活動第6天，師生家長都很認真吃香蕉、送香蕉，已吃掉600多串香蕉，重量超過2500公斤，行動還會持續下去。

草屯鎮北投國小的「蕉」不息熱情作戰計畫，是由教導主任曾建學發起的，他是在上月29日到水果攤去買西瓜，意外地發現香蕉價格非常低，才決定在校內發起「蕉」不息熱情作戰計畫，他購買數十串香蕉，隔日帶到學校，請教職員和學生，甚至家長免費吃香蕉，若喜歡也可帶一串回家給親友享用。而香蕉堆旁放樂捐箱，有人若想一起幫助蕉農就投錢，學校會把這筆錢繼續買香蕉。

教導主任的發起受到大家熱烈的響應，北投國小學生人數不算多，也位在郊區，但今天才第6天，投入樂捐箱的錢再買香蕉，經過幾天就銷掉600串香蕉；曾建學統計，這些香蕉重量超過2500公斤。校長蔡國宏說，該校是食農教育學校，要讓學生知道每一種農作物都是農民辛苦栽種，不能浪費，該活動可讓學生有更深的體會。

據了解，曾建學的熱情也感染了他校的老師，有草屯國小的老師也響應，自掏腰買了很多香蕉，請校內師生食用，為幫助蕉農盡一點力。