逆境博生存！ 鄉間幼兒舞蹈老師 改教阿媽、阿公

2018-06-04 23:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣逐步邁向老年化的社會，鄉下人口老人比例更多，昔日教小朋友的舞蹈老師「窮則變」，轉而開始教老人跳舞，不少舞蹈老師轉型成功，甚至為了教好老人家還去「深造」唸博士班，更有的結合復健師，避免老人「舞」出運動傷害，「老人商機」鄉下正盛行。

來自台中市「金色博士生活創意公司」是一間專門教老人學習的民間機構，經常巡迴彰化鄉間社區和安養院教老人跳舞和手工藝，該公司總監馮瓊慧說，別小看老人跳舞，要定點跳？還是移動跳？手要不要拿輔助節拍器或小鼓？她們都得一再反覆討論、推敲。

她說，她們試圖用最簡單的動作，藉由樂曲，喚起老人跟自己的身體「對話」，一般的舞蹈，可能是「跳給人家看」，但她們更在乎舞者的「身心靈」感受，從樂器DIY到舞步的練習，都是一連串的探索，老人家從簡單的學習，獲得自信和美好的經驗。

家住田中鎮，目前在台藝大修舞蹈博士的許乃尹，原本是教小朋友跳舞，現在她的學員大部分是老人家，她帶領「田中農會舞蹈班」逾4年，遇到這群「千歲老人」，她才意識到教舞不能「馬虎」，因為老人家筋骨僵硬，一個不小心就可能出現運動傷害，她發現教老人跳舞有太多「細節魔鬼」，因此逼得他中年還要修博士學位。

她說，學員都是「超齡長輩」，第一堂課她會叫全體學員蹲下，「幾個人能全蹲、幾個人能半蹲」，摸熟學員的身體狀況，他再設計舞蹈型式，舞碼定案前還會請好朋友也是復健科醫師陳道明及博士班指導老師朱美玲審核「是否適合老人家跳」，當一切都過關，她才開始教舞。

她還說，用過去都教幼兒舞蹈那套來教老人一定行不通，因為兒童學習力快，沒有阻礙，老人家身體靈活度差，有些人放不開，有些學員很愛面子，指導時，又不能刺激到對方，有些無心的一句話，都可能造成老人家胡思亂想，而要撮和找舞伴都得用技巧。