南英商工首辦電競賽 9校16隊爭冠軍獎金

南英商工成立多媒體動畫科電競遊戲設計班後，首度舉辦「南英飛鷹電競技藝競賽」，吸引9校16隊參賽。（記者劉婉君攝）

2018-06-04 22:55

［記者劉婉君／台南報導］台南市南英商工去年成立多媒體動畫科電競遊戲設計班，今年首度自辦「南英飛鷹電競技藝競賽」，在第一名獎金6000元的號召下，總計有9所國中、16支隊伍參加。

第一屆「南英飛鷹電競技藝競賽」經過為期2天的激烈競爭，最後由佳里國中「要靠感覺」隊奪得冠軍，除了電競滑鼠墊、行動電源、獎狀之外，也抱回6000元獎金，而亞軍的安南國中「余憶銅稚時」隊及復興國中「有妹子贏一半隊」，也分別獲頒獎金3000元及1800元。

南英商工校長陳志隆表示，電競遊戲設計班目前只有1年級學生，上個月就已組成南英飛鷹隊，於高雄放視大賞VR電競比賽中，打敗大專院校隊伍勇奪冠軍，電競比賽近幾年蓬勃發展，是價值數百億產值的產業，未來學校會繼續舉辦電競賽，也提供學生實習的機會。

多媒體動畫科主任查廷樺說，「南英飛鷹電競技藝競賽」除了活動海報及企劃由老師設計之外，學生也協助設備檢查、遊戲更新及競賽畫面直播，隨著2年級加入賽事設計等專業課程，未來的比賽學生也可以有更多參與的機會。