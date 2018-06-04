社會新聞增精神病患壓力 醫：病人不想回診了

2018-06-04 22:46

〔記者林惠琴／台北報導〕近期幾起疑似精神病患者傷己、傷人的社會事件，讓外界對於「精神疾病」放大檢視，造成相關患者壓力增加，台灣精神醫學會秘書長張家銘表示，相關事件加深精神疾病患者「具有危險性」的刻板負面印象，門診中已有病人自覺罹病羞恥，擔心被人知道，反而選擇不回診。

台灣精神醫學會與康復之友聯盟去年調查發現，大眾對於精神疾病仍抱有偏見或錯誤認知，例如認為思覺失調症患者「無法見人」、「具有危險性」、「無法工作」等，並且約4成思覺失調症患者不敢讓他人知道自己罹病、認為別人無法接納自己在看精神科。

張家銘指出，許多患者及其家屬因為害怕受到歧視或被標籤化，進而抗拒到精神科門診、住院，尤其連日來多起社會事件，讓外界對於「精神疾病」掀起更多討論，甚至出現疑慮與擔憂，更提高患者與家屬的不安與自卑，有拒絕就診的情形。

張家銘強調，精神疾病「早期診斷、穩定治療」最重要，萬一過早中斷治療，將造成症狀復發或嚴重，可能造成憾事，但若願意聽從醫囑、接受療程，尤其現今藥物有更好治療效果、更少副作用，將可良好地走向復原道路。

衛福部心理及口腔健康司提醒，春夏之際，精神疾病患者因荷爾蒙變化比較大，較容易有情緒起伏及疾病復發，在此時期家人宜多關心病人，若有病情變化，宜提早就醫。

心理及口腔健康司也強調，精神疾病經過規律及良好治療，病人多可正常生活，且其傷害他人的犯罪率並沒有比一般人高。社會大眾愈不能接受病人，病人就會因擔心被汙名化而愈不願就醫，期待能持續給予病人支持及關懷，支持於社區正常生活。