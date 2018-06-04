技專考招新制111學年上路 學習歷程檔案列必採

2018-06-04 22:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應108新課綱，技專校院招生策略委員會也推出技專版的考招新制，經教育部核定在案，預計111學年實施，其中調整統測專業科目範圍，更在技專甄選階段「必採」學生學習歷程檔案，了解其實作能力，達到技專實務選才的需求。

技專招策會表示，該考招新制邀請技專校院、統測中心、新課綱研修團隊、技術型高中、產業界專家、教師及家長等團體代表，歷經300多次會議，形成考試與招生調整方案規劃初步共識，送教育部核定在案，預計111學年起實施。

技專招策會指出，新制中，針對統一入學測驗，在專業科目上進行考試範圍調整，命題範圍以未來新課綱的部定必修、共同實習等科目做核心，再添加各學群專業特色與技專入學先備知識，除工業與管理類、家政群生活應用類等刪減1科，電機與電子群的電機類、電資類增1科目，動力機械類增2科目等，其他多維持不變。

另，技專招策會也決定，針對未來高中職將全面建置學生學習歷程檔案資料庫，技專升學端也納入，在技專校院甄選入學第2階段，將學習歷程檔案、專題實作及實習科目學習成果等2項，列入指定必採項目，且2項合計占總成績比率不得低於40%，呼應新課綱重視學生學習動機、強化就業競爭力等訴求。

技專招策會表示，在正式實施前，會持續研擬相關配套措施，包含乙級證照對準研究、統測考題命題品質精進等，也將陸續舉辦相關考招變革宣導說明會，可上該網址報名。

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