左鎮與湖內2大鳳凰樹 花開如火焰都成網紅

2018-06-04 22:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕每到畢業季，台南左鎮林家古厝旁約80年的鳳凰木，就會花開如火焰，在月世界地形中相當搶眼，攝影愛好者趨之若鶩，照片爭相PO至臉書分享，或LINE群組流傳，更多民眾慕名造訪，而高雄湖內番茄會社也有1株類似規模的老樹，同樣的美景，讓朝聖的遊客如織，由於都很熱門，討論度破表，堪稱目前的2大網紅。

林家古厝位於左鎮區草山里的青瓜寮部落，台灣攝影學會常務理事張萬興說，根據查訪，鳳凰樹於老屋起造時栽種，距今已有80年歷史，5月中、下旬開始，紅花陸續綻放，景致迷人。

張萬興已連續30年前往拍攝，因古厝與老樹位處偏遠，早期知道此處秘境者不多，僅能口耳相傳，或找熟人帶路，現在由於網路發達，照片傳送無遠弗屆，獲得廣大迴響，民眾慕名朝聖，靠著導航驅車造訪，讓當地變為熱門觀光景點。

張萬興說，其實現址就在左鎮月世界勝景之一的「玉女峰」附近，老屋、大樹之外，還有泥岩地形可入鏡，取材元素豐富。

由於這株鳳凰木的樹齡已久，張萬興認為，竄出土壤的根部，在地表突起、分佈的畫面，也很引人入勝，可以運用構圖，讓照片更精彩。

至於高雄湖內的番茄會社，是處廢棄的工廠，破舊的建物旁，矗立著高聳的鳳凰樹，每到開花期就很搶眼，由於緊鄰台1線，常吸引經過的民眾的駐足、遊賞，拍下美照，在網路上瘋傳，掀起熱潮。