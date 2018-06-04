佛心來著！桃園水尾末端稻田渴了 石門水庫霸氣這樣做

石門水庫上游集水區因水位下降，原被蓄水覆蓋的區域呈現乾涸景象，甚至已經長出綠草。（記者李容萍攝）

2018-06-04 22:44

〔記者李容萍／桃園報導〕梅雨遲遲不來，時值桃園地區一期稻作進入抽穗期，亟需引水灌溉，沿海地區農田相繼出現龜裂，不少水圳尾端的稻田因供水不足或水利埤塘無水乾涸，農民叫苦不已；石門水庫原7折供應農業灌溉用水的節水措施，從6月1日起調高為9折供應，每日供水量約135萬噸，以解決農田缺水問題。

石門水庫因乾旱水位持續下降，截至今晚7時，石門水庫大壩水位224.04公尺，蓄水率33.09％，蓄水量6588萬噸，集水區兩側原被蓄水覆蓋區域呈現乾涸景象，甚至已經長出綠草，上游河道也裸露出一大截的岩石。

對此，水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，石門水庫從今年2月至5月因打折供應農業灌漑用水，累計已節餘2000萬噸的用水，面對農民缺水心聲，6月1日起供應公共給水每日120萬噸、農業灌溉用水提高至135萬噸（即150萬噸打9折供應）。

邱忠川說，目前翡翠水庫持續北水南調每日65萬噸，石門水庫日進水量約80萬噸，各標的供水仍可滿足供應，加上中央氣象局預估颱風汛期即將到來，水庫尚有水源可供應農業灌溉需求，且可視農業灌溉需求，彈性調高供水量。

石門農田水利會總幹事林昆賢也說，北水局提高到9折供應用水後，各農事事小組也加強節水及調配水源措施，灌區目前未有農民搶水或缺水問題。