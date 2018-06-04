高雄衛生局稽查連鎖冰品 知名冰店的雪花冰含生菌數超標82倍

2018-06-04 22:17

〔記者方志賢／高雄報導〕炎夏高溫來襲，高市衛生局今公布冰品冷飲抽驗結果，有4件衛生標準不合格，包括仁武區「大西洋冰品」的雪花冰、旗山區美濃客家仙草的仙草茶、鼓山區八卦活海鮮的冷泡高山茶，苓雅區永心鳳茶的花蓮蜜香紅茶冷泡茶，其中仁武「大西洋冰品」雪花冰生菌數超標82倍，大腸桿菌群超標11倍，最是驚人。

衛生局表示，抽檢高市內熱炒海產店供應冷泡茶、冰品店、青草茶、咖啡店等場所販售飲冰品，共稽查59件，採檢樣做生菌數與大腸桿菌群檢驗。

衛生局說，不合格4件飲冰品，仁武區「大西洋冰品」的雪花冰外，旗山區美濃客家仙草的仙草茶，被驗出大腸桿菌群超標4倍。

鼓山區八卦活海鮮的冷泡高山茶，被驗出生菌數超標，驗出量為260CFU/ML（標準值200 CFU/ML）；苓雅區永心鳳茶的花蓮蜜香紅茶冷泡茶，被驗出大腸桿菌群超標46倍。

衛生局已依法要求業者將產品下架，限期改正，擇期再予抽驗，若仍不符規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌為飲冰品之衛生指標菌，常被用來作為監測食品的製程或是保存是否遭受污染重要指標之一，食品中若檢出衛生指標菌超量，可能造成腸胃不適等健康危害。