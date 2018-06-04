曾文水庫壩高提升 莫拉克淤積失去容量補回6成

今年汛期起，曾文水庫的滿水位將從227公尺調高至230公尺，可再增加5500萬立方米的有效蓄水量。（記者吳俊鋒攝）

2018-06-04 22:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2009年的莫拉克颱風侵襲期間，由於上游土石劇烈沖刷，為曾文水庫一口氣帶進約9000萬立方米的淤積，災情嚴重，水利署南區水資源局全力因應，進行大壩心層高度拉抬工程，滿水位提升3公尺，能增加5500萬立方米的有效蓄水量，可將失去的庫容量補了6成回來；已通過安全評估，今年汛期開始啟動操作。

壩高提升後，也是曾文水庫完工45年來，首度上調滿水位，備受關注。

南水局副局長簡振源表示，曾文水庫原本的滿水位為標高227公尺，水利署已公告調整至230公尺，主要是在壩頂道路往下施工，將不透水的心層提升，增加庫容，對於蓄水量的「開源」，有很大助益。

簡振源說，這項容量蓄升計畫，是針對莫拉克風災造成曾文水庫嚴重淤積所採取的改善策略，雖然4年前就已完工，但必須經過精確的洪水演算，安全無虞下，才能正式啟用。

簡振源強調，是否啟用的關鍵，在於上游進流量過大時的配套因應，除了既有的3道閘門洩洪之外，今年初落成的防淤隧道，必要時也可協助每秒1000立方米的放水，排洪效率整合後，通過水庫安全評估，開始實施。