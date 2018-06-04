高溫悶到周四 午後陣雨機率增

穩定、悶熱的天氣將會持續到周四，午後陣雨的機率將會增加，外出需攜帶雨具。（資料照）

2018-06-04 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕穩定、悶熱的天氣將會持續到周四，不過，《天氣風險公司》指出，午後陣雨的機率將會增加，外出需攜帶雨具。

降雨方面，《中央氣象局》指出，明（5）日上半天各地天氣晴朗，南部、東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，中午過後，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；其餘沒下雨的時間感受悶熱，高溫仍可達32至34度，中午前後外出仍然要做好防曬、防中暑的工作，需特別留意天氣變化。

空氣品質方面，根據行政院環保署空氣品質預報，明日西半部地區因風速偏弱、擴散條件不佳，細懸浮微粒濃度較高；午後因紫外線較強，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

紫外線方面，《中央氣象局》指出，明日全台均屬高溫炎熱，除新竹縣、花蓮縣、澎湖縣紫外線指數達「危險級」外，其他縣市紫外線指數仍均屬「過量級」，需注意防曬，10至14時最好不在烈日下活動。

風力方面，《中央氣象局》指出，南沙群島受熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有8至10級強陣風，須特別留意。海上部分，明（5日）晨起至下午，廣東海面及南海平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級，船隻請特別注意。

明日高溫仍可達32至34度，中午前後外出仍然需做好防曬、防中暑的工作，留意天氣變化。（圖擷自中央氣象局）

明日全台均屬高溫炎熱，新竹縣、花蓮縣、澎湖縣紫外線指數達「危險級」。（圖擷自中央氣象局）