力道不足 農委會加碼救香蕉 目標批發價每公斤15元

香蕉價格崩盤，未採收的香蕉掛在樹上成了「在欉黃」。（資料照，記者黃明堂攝）

2018-06-04 20:10

〔記者吳欣恬／台北報導〕上週農委會推出五大措施救香蕉，但昨天台北農產運銷公司的香蕉批發價每公斤平均11.7元，顯示調節力道不足，農委會今天宣布，再加強產銷調節至1萬1000公噸，目標是本週末北農香蕉批發價達每公斤平均15元以上。

農委會副主委陳吉仲表示，產地收購青蕉經過催熟包裝運送至批發市場，管銷相關成本就需每公斤6元，因此11.7元的批發價表示產地價低於6.4元的監控價格，明顯調節力道不足，因此在第一階段透過加強行銷和通路促銷、採購加工以及輔導外銷調節5460公噸後，第二階段將強化加工、加強外銷以及去化格外品，再調節5600公噸，目標是本週末北農香蕉批發價每公斤平均15元以上。

陳吉仲坦言，和近5年相比，今年香蕉批發價確實偏低，但他強調，現在的價格就是最低點，相信一連串的調節措施能有效讓價格回穩。

家中三代經營香蕉外銷的高雄旗山果菜運銷合作社經理郭泰呈指出，現在外銷收購青蕉價格每公斤12元以上，和內銷的產地價差了一半以上，但外銷的香蕉在規格、熟度上都有一定要求，產地符合標準的數量很少，呼籲蕉農提升香蕉品質。他說，以他家為例，目前每週外銷70噸香蕉銷往中國和日本市場，之後持續和農委會合作，目標達到500噸。

郭泰呈也提到，日前有媒體報導產地香蕉收購價每公斤1元，對產地造成影響，接獲不少消費者打電話來要買1元香蕉，但他說還要加上選別、分級、催熟、包裝等費用，才有黃熟的香蕉，不然自己開車來產地，買1元青蕉當然有。