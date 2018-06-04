黑客松大賽北科大抱走評審團大獎

「2018永續環境黑客松技職盃全國大賽」今年有165名選手參賽。（高雄科技大學提供）

2018-06-04 22:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕歷經2天1夜、27小時的腦力激盪，台北科技大學「北科魔法師」勇奪「2018永續環境黑客松技職盃全國大賽」評審團大獎，抱走20萬元獎金。

黑客松（hackathon）大賽是指「程式設計（hack）」和「馬拉松（marathon）」的結合，165名選手2天1夜齊聚在高雄科技大學創夢工場腦力競技，今年比賽題目為「台灣嘉南沿海每年都有成千上萬的候鳥遷徙度冬，但這片鹽田、濕地可能是發展大面積太陽光電的絕佳地點，我們該如何以創新技術或方法避免再生能源和生態保育產生衝突。」

在27個小時後，參賽選手必須秀出短片、動畫、手作模型和光電控制等作品，將想像力與實作力發揮至極限。

拿下評審團大獎的北科大「北科魔法師」，跳脫傳統使用太陽能板與風力發電，而是結合潮水與輻射熱發電，參賽同學表示，太陽能板耗材，風力發電則擔心颱風季，他們希望利用台灣海岸的地理優勢與氣候變化，當夏季炎熱時，反而加速管子續熱、產熱；颱風天潮水變化大，就能藉海水的推壓力量加速發電，這套方法只要在海岸邊架設就能達成，可保留鹽田、溼地，達到永續能源和永續環境。