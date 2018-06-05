花錢做「飾政」 國民黨議員質疑市政未在地思考

2018-06-05 00:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會國民黨團今天聯合市政總質詢，針對竹市各項市政推動，質疑市府找非在地人做規劃設計，結果做出不適合市民使用的建設，其中火車站前的人行廣場是變大了，卻變成「人等車」，想買車票及搭火車及載人老是被警察驅趕，再者後站的風雨走廊沒擋風遮雨功能，而新竹綠園道及隆恩圳景觀工程也成水泥地磚，諷刺是另類的「掀綠」和「飾政」工程。

國民黨市議員蕭志潔、賀玉燕、張祖琰及顏政德昨天針對市政各項建設提出質疑，批評市府的市政是做「飾政」工作，把原本的建設都打掉不要，像美術館前的地磚也沒壞，就被打掉重鋪，火車站前的人行廣場也變成地磚廣場，而轉運站的風雨走廊幾乎無法擋風遮雨，這麼高的走廊擋不住風和雨，卻聲稱是「風雨走廊」。

張祖琰質疑市府很會花錢，把過去做的都打掉，包括以前民間團體贈送的大時鐘也不見了？賀玉燕則提醒市政府請外來者到竹市做規劃設計，但這些人過去從未在竹市生活，不了解市民需要什麼，因此設計出來的建設常不符合市民需要，她提醒市府市政工作是要以民眾方便使用為出發點，而不是把錢花在「飾政」工作上。

新竹市府城銷處、交通處表示，有關民間團體贈送的大時鐘，部分機械已故障，都被妥善保留存放，並未丟掉，而新竹車站前的人行廣場更是以人為本，且讓火車站前不再是車輛亂停及人車爭道的雜亂景象，相信多數市民都感受到城市的門面已改變。

市長林智堅也強調，市府執行公共建設都需要規劃程序，且以嚴謹態度邀請規劃師設計並進行評選評圖，且以在地居民的需求為出發點，且經過團隊討論、思考，落實人本為出發點，相信大部分市民都感受到竹市的城市風貌已改變，也會有城市光榮感。