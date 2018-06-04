新竹縣「Fun一夏，藝起親子小戲節」7團隊接力演出

2018-06-04 23:27

［記者黃美珠／竹縣報導］給愛看戲的大小鄉親也能過過戲癮，新竹縣政府文化局計畫從6月30日到7月28日，在該局實驗劇場推出「2018新竹縣親子小戲節」活動，邀請7個戲劇團隊接力演出9個場次，今天縣長邱鏡淳、文化局長張宜真率領其中的2個劇團搶先表演一段，搭配變身成超人、哈利波特、或是白雪公主的小朋友歡樂造勢。

縣府文化局表示，這9個表演場次，需要購票進場，每個場次僅容110人，場場票價都是200元。不過單場1次買3張以上，或憑新竹縣、市演藝廳會員卡購票者享有8折優惠價，購買套票者則另給7折優惠。

另外，只要買這次系列節目任1場次，憑票號還可加碼免費報名由「玉米雞劇團」規劃的「Let's play玩出好創藝」體驗課程，採分組分齡體驗的方式，讓每梯次各有15組親子可以過過戲癮。

這個「親子小戲節」找來：偶偶偶劇團、自然而然劇團、大開劇團、鞋子兒童實驗劇團、飛人集社劇團、身聲劇場以及玉米雞劇團等接力演出，透過這些劇團的創意，為親子觀眾打造一個歡樂又奇幻的劇場體驗。

首場將在本月30日登場的「紙箱的異想世界」，由「偶偶偶劇團」演出，豐富的劇情卻透過簡單的物件「紙箱」的堆疊、拆開、再組合呈現雋永的故事。

7月1日由「自然而然劇團」結合環境教育，帶來自然童心首部曲「什麼怪東西」，關注兒童在社會與家庭的心理變化，並重新省思人類與自然關係。

7月8日台中「大開劇團」則以民間故事「賣香屁」為故事主軸，帶領著台下觀眾跟隨演員們做角色扮演、大玩戲劇遊戲。

7月14日則由「鞋子兒童實驗劇團」演出「寶貝幸福家」，透過尋找耳朵的冒險故事，講述愛與收養的議題。

7月21日「飛人集社劇團」把「偶愛自然3部曲系列」的第3部曲「小宇宙跳舞」帶到新竹縣的演藝廳內，用自然無聲方式演出，帶觀眾去探索宇宙的祕密。

7月22日「身聲劇場」重新詮釋經典民間寓言「老鼠娶親」，融合肢體、歌唱、現場音樂、戲偶以及戲劇，營造一趟奇幻冒險旅程。

7月28日壓軸登場的是「玉米雞劇團」，他們推出「童話八卦～都是皮箱惹的禍」，幽默不說教地要打破大家對經典童話的刻板印象。

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