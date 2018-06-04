台中多數劃山坡地 議員要求合理解編

台中市72%土地被劃為山坡地，市議員吳敏濟要求市府合理解編。（記者黃鐘山攝）

2018-06-04 20:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市72%土地被劃為山坡地，外埔區更有9成民眾住在山坡地，市議員吳敏濟今在議會為民請命，要求市府比照基隆市模式合理解編。市府水利局回應，標高小於100公尺且平均坡度小於5%之土地，建議中央解編。

吳敏濟說，台灣多山，為了水土保持，適度限制開發有其必要，但政府40年前便宜行事，凡平均坡度大於5%或標高在100公尺以上都劃為山坡地。台中市山坡地面積近16萬公頃，佔全市總面積72%，29個行政區中有21區有山坡地，規定相當不合理。

他又說，民眾於山坡地進行開發，就算在平坦的土地蓋房子，都要提送水土保持計畫，並繳納6%以上回饋金，超過500平方公尺還要做環境影響評估，才能申請雜項執照和建造執照。民眾被一堆文件搞得暈頭轉向，不但降低投資意願，也影響當地開發。

他並以外埔區為例說，位於后里台地上的9成人口居住的63%土地全部畫成山坡地，唯有大安溪南岸和大甲溪北岸的偏僻地區「例外」；而基隆市政府依「山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點」，將181公頃的山坡地解編，希望市府拿出魄力比照辦理。

市府水利局回應，已完成台中市山坡地範圍劃定及檢討變更作業規劃案，規劃報告書建議標高小於100公尺且坡度小於5%之土地，劃出山坡地範圍。

水利局並說，已編列預算350萬經費，經與各區公所協商後，優先由外埔區公所檢討其山坡地範圍，未來在符合「水土保持法」規定前提下，評估增加土地利用靈活度，帶動地方發展。