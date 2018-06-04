新竹市古蹟在哪？哪裏好玩？新設的都市指標系統告訴你！

新竹市有哪些古蹟？又有哪裡可逛可玩？新竹市政府優先試建置五處都市指標系統，提供外來旅客到竹市更明白哪裡好玩好逛。（記者洪美秀攝）

2018-06-04 22:42

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府建置步行友善城市，規劃都市指標系統，已在新竹車站、新竹公園路段5處節點，設置指標系統，提供鄰近城市文化古蹟、名店名街、景觀設施等方向與指標，讓民眾及外地遊客進入竹市，也能了解竹市的方位，並透過指標系統，了解竹市哪裏好玩又好逛。

市府都發處表示，規劃中的「竹市性指標系統建置計畫」，希望提供旅客漫遊城市時，有較清楚掌握周遭推薦景點特色，透過設立導覽及方向指標，進行竹市各景點的串聯性及方向引導，且提供新竹特色圖樣，具指引、街區特色及觀光等效能。

都發處表示，此次以許多旅客抵達城市的首站與熱門景點，試作新竹火車站到新竹公園等路段五處地點，包括火車站出口左側廣場、前後站地下道5號出口風雨廣場、後站南大路218巷與公竹路交口、南大警察宿舍歷史建築、新竹公園入口等5處。

都發處表示，這個指標系統建置計畫的導覽指標牌面將有560面，預計年底進行全部完成，為測試實際指引效果，都發處先選定5處，以1:1全尺寸進行試做，希望持續調查蒐集民眾回饋意見到秋季為止，除會了解市民及遊客使用的需求與方便性，也希望提供人本友善的步行環境，讓旅客更了解竹市這座城市的多元發展。

都發處表示，此指標強調輕盈，特殊角度切面，希望營造時尚設計感，並針對街區及景點，細分為指向、分區、區域介紹與總牌等不同指引功能，強化步行指向功能，並提供景點導覽，期許帶動休閒產業發展。