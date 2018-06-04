鬼門關走一回！OHCA病患喜獲新生

53歲趙姓男子到院前沒有生命跡象，鬼門關走一回。（記者蔡宗勳攝）

2018-06-04 20:26

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕53歲趙姓男子因胸悶不適、呼吸急促，緊急找友人開車送醫，結果途中就失去生命跡象，在嘉義長庚醫院急救室急救10分鐘，脈搏血壓仍無法測得，隨即聯絡心臟外科葉克膜團隊，終於奇蹟出現了!

嘉義長庚醫院指出，趙姓男子6年前就有冠心病，曾放過支架，但未定期回診追蹤，日前覺得胸悶不適，接著呼吸變得急促，趕快找朋友載他到嘉義長庚醫院就醫，但途中

友人就發現其臉部變黑也沒有氣息。

抵達醫院後，醫護人員電擊器一接上去，果然是致命的心室心律不整，急診醫師立即予以電擊之後接著高品質的心肺復甦術，急救10分鐘，脈搏血壓仍無法測得，隨即聯絡心臟外科葉克膜團隊。

葉克膜團隊即以自動心臟按摩器維持不間斷高品質心肺復甦術之下，迅速地為病人裝上機器，以維持身體其他重要器官的循環功能。然而，病人的心律仍然是無法電擊回復的心室心律不整。

因此又緊急聯絡心臟內科醫生進行冠狀動脈成型術，冠狀動脈攝影影像顯示病人的兩條主要冠狀動脈嚴重阻塞，立即執行氣球擴張術，另置放三支冠狀動脈支架。無奈地，病人仍處於心室心律不整的狀態，而此時距離急救開始已經4個多小時。

僅管如此，醫護團隊仍未放棄ㄧ絲搶救希望，心臟外科醫師醫囑了最後一樣經驗用藥，並再給予心臟整流，終於，奇蹟出現，病人的心律重新啟動，且手腳動了起來，葉克膜順利讓病人其他臟器的傷害降到最低，心臟功能也日漸進步。

病人以超乎意外的驚人速度恢復，一星期後成功脫離葉克膜，並於術後三星期以毫無任何神經學後遺症的狀態出院返家休養。