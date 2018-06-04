台鐵花蓮站英文名拼錯 預計11日更新

有網友指出，外國友人日前拍下照片發現花蓮車站外的英文拼音竟拼錯。（圖擷自《花蓮人》臉書）

2018-06-04 20:21

［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵花蓮站工程進度超前0.5％，改建力拚10月啟用，但有眼尖民眾今發現上週六剛掛上的「花蓮站」英文燈箱名拼錯，將「Hualien」拼成「Hunlien」。改建工程局東部工程處花蓮工務段段長江俊宏表示，日前已發現英文誤植，預計6月11日更換，現暫用膠布遮住。

江俊宏說，眾多花蓮人期盼的台鐵花蓮車站工程，第1階段車站主體部份，預計在今年7、8月完工，將開始申請部分使用執照，花蓮新站可望在10月正式啟用，改建後的車站1樓候車大廳加2樓，計有4300平方公尺，是現有的6.5倍。

但有民眾今在《臉書》社團「花蓮人」轉貼外國友人拍的照片，發現正在改建的花蓮火車站外牆燈箱，將原應該是「Hualien」的花蓮站名，拼成「Hunlien」，貼文一出立刻引起網友熱議，鐵路局隨後也接獲不少反應電話。

江俊宏表示，上週六已發現英文誤植問題，並通知負責燈箱的協力廠商要求修改，由於招牌吊掛必須先確認距離、方位，加上周邊相關工程仍在進行中，預計6月11日才能更替，目前暫用膠布遮住錯誤字體。

他說，花蓮車站改建工程分為2階段興建，目前第一階段車站主體部份已大致完成，工程進度超前0.5％，未來民眾進、出站採動線分流，新建高架跨站式自由通道進入月台，現有地下通道改為出站專用，以利加速進、出站的速度。

連接前後站的自由廊道，民眾不用買月台票也可通行，廊道南側規畫商店街，北側則是透明玻璃，候車座位也從144席增加到577席，是現有座位的4倍；後站更規劃68個平面停車格，方便旅客停車。