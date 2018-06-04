南台灣萬安41號演習5日下午1時半登場 趴趴走會受罰

萬安四十一號演習台南等南台灣地區將於六月五日下午一時三十分至二時登場演練。（圖：台南市警局提供）

2018-06-04 19:17

〔記者王俊忠／台南報導〕今年度軍民聯合防空（萬安41號）演習，南部地區將於6月5日（週二）下午1時30分至2時登場，歷時30分鐘，演習區域包括台南市、高雄市、屏東縣等3縣市。台南市警局提醒民眾聽到防空警報聲響後，要馬上將住家或商店門窗緊閉、熄滅燈火，演練需按規定接受警察、憲兵、民防人員指導進行人、車疏散、交通管制，若不依規定避難、外出趴趴走，依民防法最高可罰15萬元。

今年警政署持續利用「災害訊息廣播平台」，於演習當天下午1時30分，發送簡訊到演習區域內所有行動電話，提醒民眾配合演習管制措施。

有鑑於近年萬安演習均有民眾違反規定而遭裁罰案例，市警局除設計中、英文宣導單外，還增加日文、泰國、印尼、菲律賓、越南、馬來西亞及韓文等9國語言宣導單，擴大宣導，籲請民眾配合人車管制措施。

5日下午演習半小時期間，交通管制部分，高速公路「准下不准上」；航空、高鐵及台鐵各班次正常，惟欲離站的旅客及接送親友，請配合警察、憲兵、民防及站務人員引導，於車站稍候。另演習期間，台南市公車及高鐵接駁車暫停行駛，請搭乘雙鐵已購好票的民眾提早到站。

市警局重申，演習期間若不按照規定避難，或在街道及騎樓等處停留觀望者，將依民防法可處罰新台幣3萬元至15萬元罰鍰，請民眾在演習期間千萬不要外出趴趴走。