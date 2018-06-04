中市推動「新農業」 盼打造中部台灣農產品生產銷售基地

2018-06-04 19:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今日召開第2次經濟發展諮詢委員會，聚焦「新農業」議題。市長林佳龍表示，市府配合中央5+N新農業政策，培訓超過100位青農、補助農民購置現代化農機具，並推動農業基金貸款；未來將藉由台中花博，持續盤點各種花卉、農產品、展館及土地，在「後花博」時期，打造屬於中部的台灣農產品生產銷售基地。

林佳龍表示，台中配合中央5+N新農業政策，提出「新五農政策」，以創新、就業、分配及永續等方式，推動「農民」、「農業」、「農村」、「農產品」及「農產加工品」五大方向；其中，「青年加農、賢拜傳承計畫」已培訓超過100位青農；另外，市府補助農民購置現代化農機具及設備，今年也與農信保基金共同推動農業信用保證基金貸款業務，盼促進農村再造，帶動農業的創新加值技術。

林佳龍也指出，台中荔枝產量大，但因氣候關係，產季在南部之後，往往到台中荔枝盛產時，市場供應量已很多，加上颱風季節，價格容易受影響，為協助農民行銷，台中荔枝鎖定以出口為主，去年上銀科技結合中興大學團隊開發出「冷鏈式低溫技術」，可延長荔枝保鮮期達21天，強化出口競爭力。市府近期也將舉辦荔枝外銷日本記者會，盼將台中荔枝成功打入日本市場。

此外，台中花博將在今年11月開幕，林佳龍表示，市府會持續盤點各種花卉、水果、農產品等資源，以及花博展館及土地利用，在「後花博」時期，打造中部的台灣農產品生產與銷售基地。

農委會副主委陳吉仲則肯定市府響應新農業精神，尤其推動學校午餐使用在地食材、「對地綠色環境給付」等措施相當成功。陳吉仲也說，為保障農民權益，農委會將推動「農民職業災害保險」，明年也計畫推出「農民退休制度」，將參考台中成功經驗，進一步推廣全國。