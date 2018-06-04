難忘昔日生活記憶 木梓山區火把遊庄再現

高雄杉林木梓社區200多位在地居民和遊客體驗火把遊庄的樂趣。（高市小鄉社造志業聯盟提供）

2018-06-04 20:57

〔記者蘇福男／杉林報導〕50幾年前，高雄杉林木梓山區沒有路燈照明，學童冬天都持火把上下學，為了重溫昔日生活記憶，高市小鄉社造志業聯盟協助木梓社區舉辦社區文化體驗營活動，帶領200多位在地居民和遊客體驗火把遊庄樂趣。

木梓社區位於杉林、內門和甲仙3區的交界山區，目前住有319戶、761人，是個寧靜鮮為人知的小村落，由於人口多數外移，木梓國小於1999年廢校。

66歲的侯武戴回憶說，以前小時候他住在山上木屐寮，冬天必須摸黑走2個鐘頭山路才能到學校，由於沿途沒有路燈照明，因此持火把走山路上下學，是當地人求學的共同記憶。

如今木梓社區雖已有路燈，但持火把上下學情景，卻讓當地人戀戀不忘，小鄉社造志業聯盟因此在昨天策畫舉辦一場「點亮木梓、火把遊庄」社區文化體驗活動，安排社區工藝達人教作魚蝦籠，並放置野溪中捕捉魚蝦。

重頭戲火把遊庄於晚上7點熱鬧登場，木梓居民和遊客興高采烈地手持火把遊庄，近500公尺的踩街隊伍，在黑夜中沿著高129線道蜿蜒前行，幽暗的山路中，有點點火把照亮，伴隨夏夜涼風，木梓人的共同記憶再次凝聚。

踩街隊伍從白水泉部落走到茄苳湖部落，路線長達3.3公里，途中眾人歡聲齊唱，路經木梓國小校址，木梓人大喊：「木梓國小，我想你！」木梓派出所員警也出來與踩街民眾打招呼。

抵達茄苳湖聚落後，眾人圍圈席地而坐，來自印度、西藏的訪客盛情難卻下，下場表演傳統舞蹈，並邀請在地居民同歡，木梓社區志工媽媽也不甘示弱，上場大跳正流行的海草舞pk，寧靜的山林有如不夜城。

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