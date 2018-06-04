行銷台中大里 可愛「杙仔」公仔發表

2018-06-04 20:49

〔記者陳建志／台中報導〕大里古稱「大里杙」，曾是全台第6大港，「杙」是指碼頭繫舟筏的木樁，見證大里早期繁華風光的歲月，大里中興商圈為行銷大里，結合木樁、鹹菜桶和碼頭工人等意象，設計出吉祥物「杙仔」（音‧ㄎㄧ ㄚ）公仔，今天舉行發表會，因造型可愛，希望讓更多年輕人因此認識大里的歷史，未來並研發「杙仔飯」、「杙仔麵」特色餐點，打響大里的名號。

大里中興商圈管委會主委傅運福表示，「大里杙」長期沒有代表性的形象人物行銷大里，因大里過去曾是知名大港，而「杙」就是將舟筏繫在一起的木樁，搭配當時在搬運的碼頭工人與大里鹹菜桶等意象，設計出可愛的吉祥物「杙仔」（音‧ㄎㄧ ㄚ）。

傅運福說，「杙仔」具有把大家圈在一起的意涵，而且台語發音又和「起來」類似，象徵大里「再起」，目前商圈已製作50多塊的公仔立牌，將放在全區各活動中心、區公所、中興商圈等地點，讓大家透過公仔了解大里的歷史，未來希望能結合經發局、公所研發「杙仔飯」、「杙仔麵」、「杙仔餅」，成為大里的特色餐點，打響大里名號。

今天商圈舉辦「杙仔」公仔發表會，包括經發局長呂曜志、大里區副區長、立委何欣純、市議員李天生、林碧秀和民進黨市議員參選人林德宇、謝賢與多位里長和太平樹孝商圈等多個商圈代表都到場。

立委何欣純表示，大里在清朝時曾是全台第6大港，現在也是台中第3大行政區，肯定中興商圈設計此具代表性的公仔，希望透過此造型可愛的公仔替商圈、大里代言，吸引更多國內和國際遊客到大里消費，並說已向經濟部爭取1千萬經費，推動台中在地商圈文化，讓大里杙風華再現。

傅運福也宣布，即日起到6月底，只要到中興商圈各會員商店消費，不限金額打卡按讚，就送「杙仔」手機支架1個；消費滿1仟元以上，贈送「杙仔」陶瓷吸水杯塾；消費滿2仟元以上，贈送「杙仔」環保小帆布袋；消費滿3仟元以上，更贈送「杙仔」T恤一件，邀請大家一起來逛中興商圈。

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