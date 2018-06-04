台南頭家注意 賺錢機會來了 2018台南購物節招商開跑

邀請特色商家參加台南購物節、商展。（記者楊金城攝）

2018-06-04 18:52

〔記者楊金城／台南報導〕一年一度的台南購物節將在10月27日至12月31日舉辦，台南商展則在11月9日到11月11日登場，台南市經濟發展局為購物節招商開跑，今年將招募至少1500家購物節特約店家，並邀請250攤以上店家在台南商展擺攤，6月11日起辦理四場招商說明會，歡迎台南頭家報名加入賺錢的行列。

南市經發局副局長蕭富仁說，台南購物節今年邁入第8年，台南商展第7年舉辦，今年購物節加商展營業額預計突破20億元為目標。

今年的台南購物節除了為特約店家強力放送網路與實體活動行銷，還特別結合行動優惠APP，企劃「買一送一強打商品」行銷活動，店家；另外推出「線上集章抽好禮」活動，透過集章遊戲鼓勵民眾前往特約店家消費，還有特約店家消費發票金額登錄八倍送等活動，如果店家榮登年度銷售人氣王，還可獲得額外的媒體曝光機會。

台南商展則規劃七大特色展區。今年特別企劃「每日強打好康活動」、「優惠好禮3多4好」等。另為提升民眾逛展樂趣，還增加「台南嫁妝餅試吃」、「商展好物大蒐集」等活動，打破商展只能購物的印象，讓民眾來商展有得吃、有得買、更有得玩，刺激買氣。

台南市經發局並將在6月11日起辦理四場招商說明會，邀請商家分享透過購物節或商展打開自身品牌知名度、增加來店人數及銷售額的成功經驗等，讓頭家一起賺錢。