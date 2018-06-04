苗栗之光！新興國小躲避球隊 奪全國冠軍

頭份新興國小躲避球隊拿下全國冠軍，小球員返校獲得英雄式歡迎。（記者鄭名翔攝）

2018-06-04 18:44

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗之光！苗栗縣頭份市新興國小出征中華民國第19屆全國躲避球賽，面對來自各地共32支隊伍，以黑馬之姿一路過關斬將，闖進冠軍賽，在不被看好情況下，硬是擊敗強敵高雄市竹後國小，勇奪金牌。消息傳回縣內，鄉親們歡欣鼓舞，大半夜便守在校門口，以煙火、花圈迎接凱旋歸來的小英雄們，並預祝他們能遠征日本，成為台灣之光。

新興國小躲避球校隊成員共16人，男女隊員各半，今年參加各項比賽從未奪冠，因此遠赴台東出征全國賽時也不被外界看好，就連校方原本設定目標也僅在八強，沒想到小球員們卻跌破眾人眼鏡，靠著拚勁奮力撲搶每一顆球，硬是搶下全國躲避球賽混合組冠軍，這也是苗栗縣睽違5年後再奪此佳績。

正中午在太陽底下揮汗苦練，賽前更是每天早、中、晚至少各練1小時，16名隊員流暢走位、搭配攻守有度的默契，加上高昂鬥志，場場可見小球員們奮不顧身撲球，就算痛到抬不起手依然奮戰到底，讓他們得以一路過關斬將，成為此次比賽最大黑馬。

教練蘇詠智表示，5年前曾率領南庄鄉南埔國小奪此盃賽冠軍，如今又再重溫冠軍喜悅，心情是既興奮又意外。他笑說，從這2次奪冠經驗，深刻感受到客家子弟的硬頸精神，不論遇到再強的對手都不怯戰，從站上球場的那刻起，球隊氣勢就壓倒對手。

而每場比賽都在旁高聲吶喊加油的校長鍾正康，則為小球員們請命，希望透過苗栗縣政府向教育部爭取前瞻計畫1400萬元經費，擬打造風雨球場，盼提供更完善的場地，讓球員們不必頂著烈陽或細雨下辛苦練球。

新興國小躲避球隊下個目標是爭取參加年底的日本交流賽，若取得資格後盼能獲得各界資助，支持小球員們為國爭光。