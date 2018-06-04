岸邊乾涸、沙洲浮現 虎頭埤15年來最嚴重旱象

虎頭埤水位嚴重下降，衝擊湖光山色美景。（記者吳俊鋒攝）

2018-06-04 17:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市新化區的虎頭埤建於清代，號稱「台灣第一水庫」，近來由於遲無明顯降雨，在供應農業灌溉後，水位持續探底，目前標高已低於34公尺，直逼33.5公尺的呆水位，大片沙洲浮現，衝擊湖光山色美景，這是15年來最嚴重的旱象危機。

不過虎頭埤的條件得天獨厚，市政府觀光旅遊局正在當地舉辦「阿勃勒生態季」，現場仍可遊船，也能從事獨木舟、立式划槳等活動，風景區管理所主任鄭道立強調，雖然乾旱，但湖面還維持一定高度，水域體驗照常進行，歡迎民眾前來賞花、遊憩。

只是水位下降明顯，虎頭埤的堤岸邊已見乾涸，湖中島嶼的陸地範圍逐漸擴增，原本沉底的大片沙洲甚至浮現，遊客直說「煞風景」，有的則對旱象感到憂心。

嘉南農田水利會新化區管理處主任林連文表示，除了兩年前的206地震後，為修復堤岸，並順勢配合清淤，因應施工需要而放流，在汛期時，虎頭埤的水位很少低於34公尺，5月份梅雨挹注真的不多。

林連文說，以自然性的氣候乾旱而言，根據統計資料，虎頭埤曾於2003年時，水位下探至32.76公尺的低點後，再來就屬目前的水情最差。

虎頭埤建於清道光時期，距今歷史172年，設計蓄水面積27公頃，總蓄水量約100萬立方米，以新化區的農業灌溉為主，也兼具滯洪、觀光等功能。

水利會新化工作站長方清發則指出，虎頭埤的灌區包含崁頂、大洋、虎山與營尾等4小組，透過重力流的方式引入溝渠，今年降雨偏少，水情嚴峻，所幸本月3日還是順利完成了一期稻作的供應。