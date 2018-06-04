林園日本腦炎出現今年第3例 與首例為同一波群聚疫情

防疫人員於豬舍周邊懸掛捕蚊燈，進行病媒監控與滅蚊。（衛生局提供）

2018-06-04 18:59

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局今下午又公布林園區今年第3例日本腦炎確定病例，患者是30多歲男性上班族，經疫調這名患者與首例確診病例住家距離400公尺，又與驗出病毒蚊的豬舍約900公尺範圍內，研判此病患與首例確診為同一波群聚疫情，疫情也呈現集中趨勢。

衛生局表示，患者於5月27日出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，31日至林園區某地區醫院急診就醫後收治一般病房住院治療，6月1日經醫院通報疑似日本腦炎，由於病患應接種過疫苗，經診治後比前兩名病患症狀較為輕微，其意識清楚、已退燒、生命徵象穩定。

防疫人員於此波群聚疫情發生第一時間，在病患周邊2公里範圍內豬舍等高風險區域進行三斑家蚊捕蚊監測，自5月23日至6月2日共捕獲約9萬餘隻三斑家蚊，於豬、雞、鴿舍以及確診個案住家周邊總計懸掛19盞捕蚊燈進行病媒監控與滅蚊，半徑2公里範圍內逐戶佈點125台滅蚊燈。

衛生局也對確診第3例個案活動範圍金潭國小以及個案每日活動地，其住家200公尺之香腸攤設置2台捕蚊燈，持續每日回收並送中央疾管署檢驗。

為遏止疫情蔓延，確保林園當地民眾有抗體保護力，衛生局再安排於明日針對週邊5里（中厝、王公、廣應、溪州、潭頭）全日於里內設置疫苗接種站。

林園及大寮衛生所於6月6日起，將恢復原看診時段，符合公費接種對象之民眾如欲施打日本腦炎疫苗，請逕自衛生所掛號接種，開放接種期程至此波2萬劑公費疫苗用罄為止。