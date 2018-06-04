第十屆澎湖書展 即日起在文化局展出

2018-06-04 18:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕邁入第10年的澎湖書展來了！今日在澎湖縣政府文化局展出，展出精選簡體字、繁體字圖書近5000冊，還有琳瑯滿目的工藝文創商品，開幕首日並致贈每人200元購書券，吸引大批民眾前往參觀選購，蔚為澎湖文化界盛事。

「兩岸合作」－第10屆澎湖書展由文化局與中華民國圖書出版事業協會、海峽出版發行集團、中國福建新華發行集團及福建省出版工作者協會聯合主辦。書展開放時間，自即日起至6月6日晚間6時止。今日開幕儀式由文化局長鄭嘉薇、海峽出版發行集團副總經理吳志明、新華發行集團副總經理謝瑞津等人共同剪綵揭幕。

今年的展出內容以圖書交流為主，輔以工藝文創品瓷器、福州漆器、文房四寶等，展出了中國近年來出版的各類優良圖書3626冊，包括澎湖民眾喜好的藝術類、歷史、地理、保健等簡體字圖書，及臺灣萬卷樓的繁體書、閣林文創股份有限公司的童書，現場也將展售文化局精選及得獎出版品，並提供8折優惠價。

鄭嘉薇表示，希望藉由圖書展示，吸引澎湖縣愛書人士共遊書香並促進兩岸文化交流，開闊縣民閱讀視野，歡迎民眾把握難得機會，踴躍前往參觀。同時開幕式中吳志明也致贈澎湖縣政府文化局5萬元新書，由鄭嘉薇代表接受，鄭則回禮珍寶珊瑚樹及感謝狀。