轉運中心進度緩慢？中市府：年底陸續動工

2018-06-04 18:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府打造南北轉運中心，多位市議員今天在交通業務質詢分別關心水湳和豐原轉運中心進度，質疑進度緩慢，恐出現難產；交通局長王義川表示，水湳轉運站年底施工、111年底啟用，豐原轉運中心則預計11月底完成設計、110年12月完工。

市議員陳淑華說，水湳區段徵收各項建設陸續進行，唯獨水湳轉運中心遲遲沒有進度，既然招商有難度，交通局就要展現執行力，儘早規劃40億元自辦，萬一難產恐影響台灣大道、中清路整體交通，也辜負當地民眾期盼。

市議員翁美春、張瀞分則表示，豐原轉運中心說要結合轉運站與停車場共構，計劃卻一變再變，這幾年轉來轉去沒有確實進度，究竟轉到哪裡去？張瀞分要求交通局把設計圖拿出來，清楚交代目前的推動進度，不要說一大堆、做沒半樣。

王義川表示，市府今年將先追加水湳轉運站工程預算，年底前動工，同時積極爭取編列近40億元主體工程款，完工後將做為全國公共運輸南來北往的轉運樞紐，整合雙港捷運、市區公車、國道客運，提供無縫轉乘的服務。

他又說，豐原轉運中心是多目標建築，正辦理規劃設計，原本預計年底設計好、明年就能動工，但因為遇到花博需要配合接駁使用，因此不能動工挖掘，工程預計108年6月動工，110年12月完工，市府明年編列相關預算。