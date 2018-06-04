颱風要來大排要清淤 地方居然持反對意見

斗六新興大排進行清淤工程，避免颱風期間淹大水。（記者詹士弘攝）

2018-06-04 18:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕颱風季節到來，縣府執行斗六新興大排清淤工作，地方居然跳出來反對。

斗六新興大排今天進行清淤工程，信義里長及附近果農居然出面阻止，強調排水護岸結構鬆散，清了雜草恐崩了土堤；水利處則表示，由太空包疊成的臨時護堤部分陷落水中，加上部分水道被雜草塞住，不清不行，經溝通後，地方同意水道部分清淤，但整個排水整治也要一併進行。

水利處為因應防汛季節到來，極積展開河川、排水清淤工作，其中斗六新興護岸朱丹灣北段因行水區淤塞，今天出動挖土機清理，施工中居然地方傳出異聲，要求不要清淤，否則可能清出問題來。

鎮北里長張欽堂表示，去年新興大排清淤後，因護岸結構受損，反而造成土堤崩落，還利用太空包進行搶修，當初水利處承諾會馬上展開護岸災後復建改善工程，但至今未見施工，他耽心現在進行清淤工程，又會擾動土堤，如遇到大雨洪水，土堤又會崩落。

附近果農也表示，去年清淤後，土堤變得非常不穩，經常崩落，連臨時施作的太空包也有部分已滑落至行水區中，他們不贊成繼續清淤。

縣議員王又民則質疑，護岸整治工程預算去年就已通過，為什麼至今工程未發包施做？

水利處表示，護岸整治工程預算6百多萬元，因工程材料、勞力成本上揚，經8次發包都流標，目前已將預算提高至980萬元，6月20日將再度發包，應該可以順利標出。

水利處強調，新興大排目前有部分行水區淤塞，必須在大雨來前打通；臨時施作的太空包部分已滑落水底，也必須拉出水面，強化護岸，以因應大水，希望地方支持水利處清淤工作。

在王又民協調下，地方與水利處各退一步，地方同意繼續施工，水利處清淤由全水道施工改為重點清淤，王又民也表示會全力促成護岸整治工程完成發包，才讓清淤工作繼續進行。