又見侏儒抹香鯨擱淺屏東林邊溪口 來不及命名就死亡

林邊溪口再傳有侏儒抹香鯨擱淺，海巡人員馳援。（記者陳彥廷翻攝）

2018-06-04 16:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東林邊溪口近來成為侏儒抹香鯨的擱淺之地？

繼上個月6日一尾侏儒抹香鯨擱淺在屏東林邊溪口後，昨天又再傳出有侏儒抹香鯨擱淺在同一條溪的出海口，兩隻命運相仿，雖經海巡人員搶救並由成大海洋生物暨鯨豚研究中心（簡稱鯨豚中心）收治，卻仍不幸回天乏術，其中昨天的侏儒抹香鯨還未依慣例命名就已死亡。

海巡署南部分署第6岸巡隊昨天13時許獲報，於林邊溪出海口沙灘發現鯨豚擱淺，隨即派遣海巡人員前往救援並通報鯨豚中心人員協助，到場時發現該尾鯨豚尚有生命跡象，趕忙以濕布覆蓋鯨豚並灑水保濕、戒護，避免民眾因為好奇心靠近，誤將海水潑入鯨豚噴氣孔致死亡。

經成功大學主任王浩文依其外型判定該擱淺鯨豚為侏儒抹香鯨，身長約2.9公尺，且該尾侏儒抹香鯨狀況不佳，初步檢查後腹部有2處傷口，經過拖吊和海巡人員的協助，下午7時許成功將抹香鯨救援並載運回成功大學鯨豚中心照護。

海巡署南部分署則表示，這1個月內的兩起侏儒抹香鯨擱淺分在北、南兩岸，倒是在4月26日時，曾成功救回另1尾小抹香鯨，也是擱淺在北岸，這陣子通報確實有增加趨勢。

昨天發現的侏儒抹香鯨今日下午傳出噩耗，鯨豚中心的臉書粉絲專頁指出，從屏東進場的成年侏儒抹香鯨，約在下午1點半左右，因心肺功能衰竭停止生理運作，除將盡速安排病理解剖，由於這一個多月以來，鯨豚中心已接手近10尾鯨豚，所有人累得人仰馬翻，志工極度缺乏，加重負荷量，鯨豚中心也向辛苦的志工致上最高謝意。

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