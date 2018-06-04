1棵樹長5串香蕉？ 民眾嘖嘖稱奇

豐原區民劉照義種植的香蕉樹，一次長出五串，令人嘖嘖稱奇。（記者歐素美攝）

2018-06-04 16:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區民劉照義退休後種植多棵香蕉，每棵香蕉每次只會長一串香蕉，最近，卻有的長出兩串，其中，一棵甚至長出5串香蕉，女兒劉素杏將五串香蕉照片po上「蔬果栽培交流網」，令網友嘖嘖稱奇；台灣香蕉研究所則表示，這是香蕉孿生現象，比較少見。

74歲的劉照義原本經營茶莊生意，5年前退休，就和太太張玉鳳在豐原區中正公園附近買地種植蔬果，供自家人食用，偶爾也可贈送親友享用。

他在園子裡種植多棵香蕉，他表示，每棵香蕉樹每次只會長一串香蕉，但園中的兩棵香蕉樹，最近卻分別長出2串及5串香蕉，其中，長出5串的香蕉，有兩串是長在同一個分枝上，果實也顯得比較小。

劉照義的女兒劉素杏覺得一棵香蕉樹同時長出5串香蕉，十分少見，因此將照片po上「蔬果栽培交流網」，引發網友熱烈討論，有人表示，5串香蕉可以登上金氏世界紀錄了，還有人表示想向其購買香蕉苗木回去種植，看能否再長出5串香蕉。

台灣香蕉研究所所長趙治平表示，一般1棵香蕉只會長出1串香蕉，但植物也會出現遺傳變異，香蕉的花苞若出現孿生、多胞胎，就會一次長出兩串或5串，雖然不多見，但以前也曾發生過，幾乎每年都會有民眾詢問類似的問題，而多胞胎的香蕉樹苗，也不一定會再長出多胞胎。