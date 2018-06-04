油價太高吃不消？ 客運喊漲

2018-06-04 17:05

〔記者陳宜加／台北報導〕國內油價持續走揚，日前已醞釀喊漲的客運業者，今天正式向公路總局提出票價調漲申請，起跳票價漲一元、每十公里再漲一元，平均票價略調漲二點二七％。但公路總局認為應再觀察油價變化趨勢，此刻調漲恐不利於業者，仍有變數。

根據中油公告油價，國內柴油五月平均每公升調升至廿六點九元，客運業者為適度反映油料成本，今由中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會代表，正式向公路總局提出票價調漲申請，可能將是繼今年元旦後，客運第二度調漲。

全聯會秘書長謝界田表示，今年元旦客運票價調漲過一波，當時柴油每公升廿三點七八元，經計算油價再漲二％為再申請調漲的門檻、約每公升廿六元，但今年五月平均油價超過門檻將近一元，因而正式向公路總局提出票價調漲方案，最快七月下旬適用新票價。

根據全聯會票價調漲方案，公路客運起始票價將漲一元，從廿五元漲至廿六元；超過基本里程八公里，每十公里再漲一元，每公里平均漲二點二七％。例如彰化客運彰化至溪頭、彰化至田尾、斗六至梅山里程約四十公里，票價將漲五元。

不過，謝界田說，高速公路行駛里程不適用漲價，因此國道客運雖在調整範圍之列，但須扣除國道里程，例如國光客運台北至高雄，僅計算台北車站經重慶南路交流道、高雄中正交流道至高雄車站之間距離，票價最多應僅調漲五元以內。

公路總局運輸組長劉育麟表示，今年一月客運才調漲二點五九％，再漲價恐影響社會觀感，且目前油價僅超過調漲門檻邊緣，調漲後四個月不得再調整，若油價持續上漲，業者更吃不消，同時若油價下跌，業者也須立即反映調降票價。

他認為，希望客運業者共體時艱，基於服務立場，並考量民生問題，暫不調漲票價，建議先就目前票價優惠、折扣空間調整，公路總局將再與業者多做溝通。

首都客運總經理李建文表示，目前暫無調漲規劃，待公路總局核定後再評估，據了解，台北至宜蘭兩端距離不長，首都可望凍漲。國光客運總經理吳忠錫則說，油價占客運經營成本確實很高，今年油價較去年同期漲五元，每月增加一、兩千萬成本，業者快無法負擔，須部分反映成本。