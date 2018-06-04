蘇澳龍舟賽3港輪辦傳統終結 反彈聲浪出現

蘇澳龍舟賽3港區輪流舉辦傳統終結，地方出現反彈聲浪，圖為去年在南方澳第一漁港比賽情形。（記者江志雄翻攝）

2018-06-04 17:30

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳龍舟賽原本在南方澳3座漁港輪流舉辦，今年起固定在第三漁港比賽，地方上出現反彈聲浪，縣議員邱嘉進直指南方澳50多年端午傳統就此終結，批鎮公所草率行事；鎮長陳金麟說，已作充分溝通。

南方澳第三漁港1965年完成建港後，蘇澳鎮每年龍舟賽在南方澳第一、二、三漁港輪流辦，至今超過半世紀，鎮公所做出重大變革，今年開始均在第三漁港比賽，祭港儀式維持傳統，仍由南方澳南天宮、昭安宮、進安宮輪流承辦。

此事傳出後，有人PO文質疑，18日舉行的蘇澳龍舟賽，今年應輪到第二漁港，但從此改在第三漁港，因事先沒有跟居民討論，很多人不知道，能平安最好，日後若發生不好的事，不會被牽拖嗎？主辦單要負責？

邱嘉進認為，蘇澳龍舟比賽只辦一天，即便因為比賽造成交通壅塞，居民也多能接受，若以比賽場地考量，第一漁港潮汐平穩最適合划龍舟，鎮公所改變傳統所持理由，難以讓人信服。

陳金麟回應，蘇澳龍舟賽分成龍舟賽事與祭港2大部分，祈求魚貨滿載、平安歸來的祭港儀式，循往例由南方澳3大廟宇輪流辦理，今年輪到昭安宮承辦，這項傳統並沒有改變，賽事部分，經討論後取得共識，一律改在第三漁港比賽，當地腹地大，停車又方便，相信會比往年更熱鬧。

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