學生成績不好老師要寫「檢討報告」？ 花縣府允各校自定

花蓮縣政府教育處今年首訂「4年學力檢核暨學力提升計畫」，依國中小學校規模，只要班級一定比例學生PR值未達標準，該科任課教師就要寫「班級成長計畫書」。（記者王峻祺攝）

2018-06-04 17:24

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府教育處今年首訂「4年學力檢核暨學力提升計畫」，依國中小學校規模，只要班級一定比例學生PR值未達標準，該科任課教師就要寫「班級成長計畫書」，因宛如「檢討報告」，引發逾200名基層教師反彈，大嘆就像揹黑鍋，必須扛起「學生學習能力不佳」的全部責任。縣府教育處表示，目前同意由各校課發會自行決議是否填寫成長計畫書，留校備查無須報處。

花蓮縣教師工會理事長陳源豐說，學力檢核至今連續實施第15年，效果並不明顯，今年縣府卻還要訂定學力檢核國、英、數3科，若有其中一科「未達標」，就要教師繕寫「班級成長計畫書」且接受輔導，讓平日忙於教學工作的基層教師哀鴻遍野。

他強調，學生學科學習能力，大半取決於孩子的家庭社經背景，其次為教學環境，老師指導約占7至10％，礙於花蓮偏鄉學子多屬隔代教養，教師已全力進行補救，如今卻還要再扛學生學習能力不佳的全部責任，引發教師們反彈。

陳源豐指出，教育處應通盤檢視整體教學環境，另外高中端入學名額供過於求，降低競爭力、學生社經背景及城鄉差距均是問題關鍵，建議應停止實施無法源依據且被普遍質疑無效的「學力檢核暨學力提升計畫」，學力檢核應僅做為學生學習診斷與教學改進建議。

民進黨花蓮縣長參選人、縣議員劉曉玫說，縣府應檢討整個教育資源分配和城鄉差距問題，了解原因後才能根本解決問題並補強，因檢討問題出來後，才能精準投遞教育資源，提升整體學子的學習能力，若沒有檢討，只是要教師寫成長計畫書，不但沒有意義，反而還會引起更大反彈。

花蓮縣政府教育處長劉美珍說，花蓮學生基礎學力長期處於待加強比例偏高狀態，須持續推動學力提升，成長計畫書原本用意即在提供教師，一個全面檢視教學成效相關因素的鷹架，包括班級經營、教學實施、作業批改訂正、補救教學、複習策略等5個面向，且已在4所學校試辦，均有正面回饋。

她強調，經溝通後，清楚感受教師提升學生學力的努力與決心，成長計畫書相信可以幫助老師更全面地檢視，但考量可能提高文書作業負擔，抑或教師有更好的檢視工具，教育處同意由各校課發會自行決議是否填寫成長計畫書，並留校備查無須報處。