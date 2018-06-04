北部首演飛彈攻擊電信大樓 萬安演習場面逼真

2018-06-04 16:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕萬安四十一號演習今天下午在北部地區登場，其中位於台北市仁愛路、杭州南路口的交通部辦公大樓與中華電信綜合大樓，因為是全國通信中樞，首演飛彈攻擊應變，這也是首度與民間合作演練。

市長柯文哲會後致詞時說，演習時間只有短短十幾分鐘，但民防團隊長年與基本的訓練都有達到一定標準，他剛在災害應變中心，了解民防管制中心作業情形，再沿著松仁路到信義路，警察人員指揮引導民眾避難，另外也看中華電信公司同仁演練智慧消防編組、火災搶救與電信通訊搶救等科目，這是成功的演習。

記者現場觀察，演習開始後仍有少數來不及閃避的車輛在路上行駛，隨即配合警察指令停靠路邊，當中華電信大樓施放濃煙，消防局出動雲梯車灌水消滅火勢，消防員從樓上垂降救人，民眾從大樓疏散，場面逼真，市長柯文哲全程在旁督導。

市府表示，此次演習由兵役局規劃統籌，教育局協助學校避難、環保局處理災後復舊，衛生局提供醫療院所等資源，警察與消防單位則協助救災。兵役局表示，此次共出動8014演習人員，包含交通部、NCC、中華電信及北市府，並出動3688部各式車輛及裝備、一台行動基地台車。

由於2016年時，高雄曾有名男子在演習期間穿恐龍裝逛大街，違反民防法規定遭罰，不過今年經警察局民防管制中心詢問確認，台北市警局所轄14個分局都沒有發生違反民防法狀況。

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