網美必去！巴黎鐵塔三大必拍景點 這裡拍最內行！

巴黎鐵塔三大必拍景點，包括電影全面啟動拍攝場景。（授權：WennnTV溫蒂頻道）

2018-06-04 16:47

〔影音新聞／綜合報導〕終於來到夢寐以求的巴黎，看到美麗的巴黎鐵塔卻不知道該如何拍出好照片嗎？在法國巴黎留學了六年的Wendy溫蒂要跟大家分享網美、明星們必拍的三個景點，讓你除了享受浪漫的氣氛外更拍出好照片。

三個景點搭乘地鐵就能抵達，在Passy站除了能和美麗的巴黎鐵塔拍照外，這裡還是電影全面啟動的拍攝地點呢！想當網美，跟著影片走就對囉！