寶山地主拉白布條 抗議科管局徵地無具體允諾

新竹科學園區管理局因應台積電設立竹科研發中心需求，規劃徵收新竹縣寶山鄉約30公頃土地，地主今天在預定地上拉白布條抗議，要求合理配地，做好公共設施等配套措施。（記者廖雪茹攝）

2018-06-04 17:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹科學園區管理局因應台積電設立竹科研發中心需求，規劃徵收新竹縣寶山鄉約30公頃土地；地主不滿好像遭半強迫的出賣祖地，今天在預定地上拉白布條抗議，要求合理配地，做好公共設施等配套措施，不能犧牲弱勢地主的權益來成全大企業。

科管局副局長陳淑珠受訪表示，此園區30公頃擴建案於2月獲行政院核定，預定明年中完成用地取得，已請估價公司和地方政府協助估價，相關行政流程同步進行中；因面積不大，籌設計畫是以市價徵收，並無社區安置的配售土地方案；對於地主的心聲，5月17日第一次公聽會已接收到，該局將全面評估此案調整、變更的可能性，再呈報中央，預定6月23日（週六）召開第二次公聽會時，會再向地主回應說明。

園區擴建範圍位在科環路與力行三路之間，寶山被徵收地主暨利害關係人權益自救會會長劉紹廷等人，在預定地上拉白布條抗議「徵地可以，但需配地合理，還寶山鄉民一個居住的正義」、「鴨霸政強徵地，圖利台積謀利」等。

劉紹廷表示，新徵收案地主有288人，約10餘戶仍住在現地，居住4代的家園將被徵收，許多地主和他一樣寢食難安、天天失眠。園區之前4期的徵收計畫都有配售地，上月公聽會科管局卻拒絶配地，且徵收條件和期程都沒說清楚，近日卻已派人進行地質鑽探，逼得他們不得不站出來抗議。

縣議員邱振瑋說，科管局的回應，已讓地主失去信心憤而抗議。遭徵收的地主歷經數次搬遷，大多無力另覓地安家，因此希望合理配地。

另外，園區長期存在交通壅塞、停車亂象等問題，且缺乏公園、市集、公有停車場等，徵收案應該要有公共設施及聯外道路改善等相關配套措施；因此，他認為此徵收案不能單一視之，科管局應將後續徵收計畫和尚未解決問題的前徵收案一併公開處理，不能為了迎合竹科大廠而影響環境，造成鄉民的生活品質惡化。