河道變草原 南投人憂影響防洪再釀水患

南投縣坑內坑溪叢生的雜草，幾乎快與名間鄉新街橋樑一樣高，嚴重影響防洪排水功能。（記者謝介裕攝）

2018-06-04 16:55

〔記者謝介裕／南投報導〕這是河還是草原？貫穿南投及名間的坑內坑溪，河道淤積、雜草叢生，尤以名間鄉新街橋水域最嚴重，迎面而來竟變成一片草原奇景，嚴重危及行水區防洪排水功能，令地方民眾憂心忡忡，深恐水患夢魘重演，值得縣府正視！

最近高溫少雨的天氣型態，使得坑內坑溪河道也不斷縮減，在南投市千秋里水域時，還可見潺潺流水，但愈往下游流量愈少，來到名間鄉新街橋時，整個河床幾乎乾涸不見水流，繼之而起的是長得又粗又高的雜草，有的幾乎快與橋樑一樣高，甚至將整個河道吞沒，若不是兩旁修築河堤，說不定真的會讓人誤以為是可放牛牧羊的草原？

名間鄉新南社區發展協會總幹事簡國正說，新街橋一帶地勢低窪，稍有不慎便可能發生水災，危及民眾生命財產安全，加上之前便曾因河道受阻，導致新街1號橋被沖毀，如今雨季即將到來，希望縣府能儘速進行清淤除草工作，讓民眾遠離水患威脅。

南投縣長林明溱在工務處長陳錫梧陪同實地會勘後指出，坑內坑溪河道因淤積及叢生的雜草，造成水流受阻問題，確實不可等閒視之，將就南投、名間2地行水區一併進行整治，河道總長約3500多公尺。

林明溱進一步表示，全縣各鄉鎮市區域排水系統與民眾生活息息相關，也都常因淤積和雜草叢生，影響排洪斷面造成溢流淹水情形，因此今年縣府特別編列約7千萬元的經費因應，其中，坑內坑溪所需經費最多，約占了7分之1，也希望能趕在汛期前完成清淤及治理工作，讓鄉親居家安全更有保障。