日客逐年成長 林佳龍盼花博縮小台日觀光逆差

2018-06-04 16:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市與日本觀光交流頻繁，近3年來，日本旅客到台中住宿人次成長18％，台中國際機場直飛日本東京的定期班機也將在14日首航。台中市長林佳龍今天在市政會議表示，年底登場的台中花博將吸引日人到台觀光，成為縮小台日觀光逆差的重要旅遊主題，市府各機關也應整合，以提升旅客旅遊體驗。

林佳龍表示，台中近年來積極與日本交流，3年多來，市府與11座國際城市締結姊妹市或友好城市，其中7座來自日本，市府也與日本簽定16項觀光相關協定，包括7項觀光協定、1項自行車交流、7項溫泉合作及1座姊妹機場。另外，台中國際機場陸續與日本多個城市開通班機航點，14日起，更將開啟台中直飛東京的定期航班，將對「中進中出」觀光策略有很大助益。

林佳龍指出，台日合作交流成果也具體反映在觀光數據上，日本旅客到台中住宿人次逐年成長，由2014年的26萬3480人次，成長到2017年的31萬1067人次，成長18％；日本旅客住宿人次已占台中入境旅客住宿人次的15.5％。

他強調，目前台灣人到日本觀光每年約450萬人次，而日本人到台灣觀光人數則接近200萬人次，雙方已經擬定在2020年讓互訪人數達700萬人次，台灣方面也希望可以縮小觀光逆差，而今年即將登場的台中花博，將吸引不少日人到台觀光，成為縮小台日觀光逆差的重要旅遊主題。

林佳龍要求各機關必須打破本位主義，提升觀光客的旅遊體驗，例如，高美濕地被譽為日本人海外旅遊必去景點，市府除了在周邊闢建停車場、改善交通，同時整頓附近攤販，不僅高美濕地本身，連其周圍環境都必須有國際級水準。