核二2號機審查報告出爐 原能會：確認符合要求才同意再啟

2018-06-04 15:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕原能會今天表示，關於核二廠2號機急停事件再啟動申請案，專案小組經過5次審查會議及兩次現場視察，確認台電公司已查明肇因，並完成防範再發生的改善措施，完成「核二廠2號機107年3月28日機組急停事件審查報告」，後續原能會將再確認核二廠2號機機組狀態符合要求後，依程序同意核二廠2號機急停事件再起動申請案。

原能會表示，後續若核二廠2號機再運轉，原能會將機組起動至滿載各階段測試、調校的強化措施與台電公司承諾事項，列為管制事項，要求台電公司確實執行。強調，將增派視察員現場查核機組升載期間的關鍵步驟執行情形，以及相關安全系統功能測試作業，以確保機組運轉安全。

審查報告指出，此次機組急停事件並非反應爐自發性波動，且機組急停前後發電機輸出三相電壓及電流均無異常，確認也非電力系統造成，事件肇因確認識源自於蒸汽旁通壓力控制系統參數組合不佳而無法有效衰減波動，當一波動源發生時，後續引起汽機蒸汽控制閥週期性波動，導致反應爐壓力週期性變動，造成功率振盪中子偵測系統 （OPRM）動作，而引動反應爐保護系統動作致使機組急停。

審查報告指出，台電就肇因研判與檢討後，對於蒸汽旁通壓力控制系統參數動態調校過程及研判機制不完備部分，台電與原廠擬定適切的調校策略，並修訂相關測試程序書，包含原廠設計技師全程參與系統動態調校、增列較低功率區執行動態調校及強化調校接受標準等。

核二廠2號機前年就發生跳機的罕見狀況，因此持續停機逾6百天，台電在今年2月5日提出再起動申請，原能會3月27日同意台電併聯發電，未料隔天即因蒸氣控制閥出狀況、反應爐啟動安全防護系統而自動跳機，因此又停機檢查迄今逾2個月。