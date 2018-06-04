復育漁業資源 貢寮卯澳灣放流10萬粒九孔苗

新北市政府在貢寮卯澳灣舉辦舉辦放流活動，圖為學生拿著九孔苗準備放流。（記者俞肇福攝）

2018-06-04 15:20

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市政府及國立台灣海洋大學今日上午10時20分，在新北市貢寮卯澳灣合作舉辦貢寮保育區放流活動，現場號召貢寮區5所國小學童、萬里國中及三峽安溪國中師生、貢寮區漁會、卯澳社區發展協會、在地保育團體「臺灣山海天使環境保育協會」及海洋防衛隊、微笑海岸志工，由新北市政府代表及國立台灣海洋大學校長張清風一同攜手現場200位學童與志工，將今年所繁殖出花枝苗5千尾及九孔苗10萬粒，放流於貢寮卯澳灣，守護漁業資源。

新北市政府表示，聯合國自2009年開始宣布每年6月8日為世界海洋日，市府今年也為呼應今年世界海洋日主題「預防塑料污染，營造健康海洋」，規劃在本市5區漁會所轄海域及漁港辦里清除海漂垃圾、減少塑料污染及種苗放流等海洋月系列活動。而今年在貢寮卯澳灣舉辦放流活動，讓我們大家一起以積極行動來維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源，希望居住在世界各地的人們一起來盡份心力。

張清風表示，海洋大學與新北市政府自103年開始簽訂養殖合作計畫，在雙方研究團隊共同努力之下，成功建立花枝繁養殖與種苗量產的關鍵技術，連續3年都能穩定繁殖花枝與培育大量種苗，並且進行資源放流，對於增裕新北市漁業資源及海洋復育扮演重要的角色。未來研究團隊也會朝向開發其他具高經濟價值頭足類動物的繁養殖技術，往復育其他新北市東北角在地頭足類動物漁業資源目標邁進。