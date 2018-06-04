泰國極限廚師挑戰賽 城市科大奪4銀6銅1佳作

「2018泰國極限廚師挑戰賽（TUCC）」成績揭曉，城市科大餐管系蔡子敬（中）去年第一次以鴨肉挑戰卻不幸敗陣，他咬牙砥礪苦練一年，今年再度挑戰鴨肉，端出「香煎鴨胸燉鴨腿佐橙汁醬與紅酒醬汁」，終於擄獲評審的味蕾獲得銀牌獎肯定。（圖由台北城市科技大學提供）

2018-06-04 14:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北城市科技大學餐管系大二生蔡子敬去年參加泰國極限廚師挑戰賽，採用鴨肉料理卻敗北，咬牙苦練1年後，今年再度參賽，端出嫩煎鴨肉，成功挑戰評審味蕾，拿下賽事銀牌。城市科大所有參賽者則在該賽事中拿下4銀6銅1佳作成績。

城市科大指出，2018泰國極限廚師挑戰賽（TUCC）是亞洲重要廚藝賽事之一，每年都吸引各國優秀廚師競技，今年共有泰國、台灣、韓國、馬來西亞、美國、加拿大、柬埔寨、菲律賓、蒙古、越南等國，吸引了700位選手參賽，競爭激烈。

其中，城市科大餐管系大二生蔡子敬去年第一次參加「泰國極限廚師挑戰賽」，他以「煎鴨胸與鴨腿馬鈴薯球佐紅酒醬汁和柳橙醬汁」參賽，卻因為火候控制失宜導致肉質口感不佳而敗北。

蔡子敬認為：「從哪裡跌倒，就要從哪裡爬起來！」因此去年苦練1年，參加其他廚藝競賽都刻意選擇鴨肉，在刀工、火侯、醬汁等多加練習，今年捲土重來，再次以鴨肉料理挑戰，端出「香煎鴨胸燉鴨腿佐橙汁醬與紅酒醬汁」，8分熟的煎鴨胸，搭配燉煮小塊鴨腿肉佐帕馬森起司醬，最後淋上澄汁醬及紅酒醬等，終於擄獲今年評審味蕾，拿下銀牌肯定。

城市科大餐管系教授吳東寶表示，這次參加比賽，選手們光是器具就帶了8箱行李，雖然每個人行李都超重，卻可經由國際廚藝比賽，學生從廚藝、擺盤與自我管理等多層的面向學習，精益求精，更發現學生參與比賽後都勇於自我挑戰，對自己更具自信，期許學生未來向更高深的廚藝之路邁進。

而城市科大表示，除了蔡子敬得銀外，餐管系許博翔的「酥炸鴨腿球和香煎鴨胸佐白蘭地櫻桃醬及橙汁醬汁」、「雞肉捲和煎烤蒜味豬肉佐豆泥、白蘭地洋蔥汁」與餐管系張鼎立的「白蘭地櫻桃燉煮鴨腿&香煎鴨胸佐柳橙醬汁」亦得銀牌肯定，賽事共拿下4銀6銅1佳作的成績。