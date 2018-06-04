這種水果吃太多 她整口牙齒「軟到癱瘓」

現在是楊梅產季，楊梅不但好吃又解渴。（資料照）

2018-06-04 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕現在是楊梅產季，但楊梅雖然好吃、解渴，也別一次吃太多。中國一位女子就因為一口氣吃了3斤楊梅，結果滿口牙齒軟到「癱瘓」。

綜合報導指出，中國江蘇一名程姓女子之前到楊梅園採果遊玩，她一口氣就吃了3斤的楊梅。但程女在回家路上卻感到牙齒酸軟不適，吃晚餐時更發現牙齒咬什麼東西都沒有力氣，整口牙像是「癱瘓」。女子在就醫檢查後發現牙齒嚴重磨耗，不但牙尖變平、牙齒變短，醫生經診斷後證實是「牙本質過敏」。

醫師解釋，程女平常就有磨牙習慣，琺瑯質已經快被磨光，加上又吃了大量楊梅，楊梅裡的有機酸讓她原本所剩無幾的琺瑯質腐蝕殆盡，因此刺激露出的牙本質。醫生指出，楊梅是酸性較高的水果，酸性物質容易會讓牙齒結構脫鈣、脫離，並使牙齒硬度下降。加上程女一口氣吃了太多楊梅，酸性物質和牙齒接觸時間過長，加大對牙齒的刺激。

醫生也提醒，如果剛吃完楊梅等酸性水果，最好馬上用溫水漱口，這樣可以減少有機酸在口腔裡腐蝕牙齒的時間。並等一小時後再刷牙，因為牙齒在酸性作用下結構脆弱，假如立刻刷牙會對牙齒損傷大，應等牙硬度恢復再刷。如果已出現酸痛症狀，則可用抗敏感牙膏刷牙。