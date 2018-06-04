助果農一臂之力 鹿野在地飯店幫農友賣鳳梨

2018-06-04 14:17

［記者王秀亭／台東報導］鹿野鄉是台東縣主要鳳梨產地，卻因同一產季的玉荷包、芒果等水果皆盛產，鹿野鳳梨農近日為銷售管道所苦，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭號召縣內飯店業者採購入菜，昨天晚間也在自家飯店直播代銷，想不到至今天中午已累積300箱訂單，農民今天忙著在田裡採收，不必再為賣不出去而煩惱。

潘貴蘭表示，天氣熱，讓玉荷包、芒果、鳳梨等水果產季集中，導致價格偏低，開始進入產季的鹿野鳳梨因而受到影響，在地旅宿業者應為助農民一臂之力，包括知本老爺酒店等飯店業已向在地鳳梨農訂購一千公斤鳳梨，各飯店廚師已準備好將當季水果入菜。

潘貴蘭說，與鹿野地區農會總幹事陳正笙進一步聯繫後得知，有鹿野農友2年前種下一批準備外銷中國的鳳梨，訂單卻在今年5月遭到取消，農民看著10多公頃即將成熟的鳳梨園，為了賣不出去而心慌，決定利用直播幫農民行銷。

鹿鳴溫泉酒店昨天晚間8時開起直播後，訂單就「停不下來」，潘貴蘭說，想不到民眾反應超熱烈，員工整理訂單到凌晨2時，截至今天中午已累積300箱，訂單還陸續湧進。

訂單爆量，農民人手有限，鹿鳴企劃部員工到田裡協助採收，一天也只能寄出50箱，潘貴蘭說，若民眾反應良好，會在整合其他鹿野鳳梨農進場，幫助更多農友行銷，若想品嘗鹿野鳳梨的民眾，可到鹿鳴官方Line下單，ID：Iｍ550888，12顆鹿野金鑽鳳梨含宅配到府運費1箱12顆380元。