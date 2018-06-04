ibike第三人責任險 配合花博同步加保

ibike每日使用高達2萬人次，民進黨議員要求市府投保第三人責任險。（記者黃鐘山攝）

2018-06-04 13:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕雙北等4都公共自行車實施第三人責任險或傷害險，中市議員謝志忠、蔡雅玲與張玉嬿今在議會說，ibike每日使用高達2萬人次，安全不能等，要求配合花博同步加保；交通局長王義川當場同意，第三人責任險先行，1年約3百萬元。

謝志忠說，市府「自行車369」計畫，規劃今年暑假iBike點達300站、車道600公里、9000輛，累計租借次數逾1600萬人次，平均每日高達2萬人次使用，已成市民高度依賴的交通工具，應進一步保障騎乘安全，推出保險機制。

謝志忠表示，北北桃公共自行車6月推行第三人責任險、高雄則投保傷害險；前者為保障他人因Ubike所造成財產及身體的損傷，後者則保障騎士自身，推估台中2種保險經費1年約是3百萬元、1百萬元，盼今年就推動。

蔡雅玲、張玉嬿主張，台中推動綠色運輸，iBike是相當重要的一環，安全不能等，而且年底世界花博就要舉辦，屆時一定有更多人使用iBike，市府應加快腳步，並配合年底世界花博同步加保第三人責任險、傷害險。

王義川表示，為兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，將參考北北桃辦理情況，與保險公司討論爭取，第三人責任險將在花博前推動。傷害險涉及實名制問題，高雄也有限制騎乘年紀、身高，市府將進一步評估，也希望能夠投保。