桃市清寒學子免費補習 業者贊助3429萬

桃園市補習教育事業協會召集93家補教業者提供清寒學子「課程完全免費」，桃園市長鄭文燦今天代表接受支票並頒發感謝狀。（記者陳昀攝）

2018-06-04 13:15

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市補習教育事業協會響應教育登階公益活動，召集93家補教業者提供清寒學子「課程完全免費」，範圍涵蓋復興區以外的13區，高中職及國中小學生，具有低收入戶、兒少生活扶助家庭等證明文件並經學校老師推薦者均可參加申請，桃園市長鄭文燦今天代表接受支票並頒發感謝狀。

鄭文燦表示，教育登階計畫共有93家補教業者參與，提供1211個名額，以「課程免費」方式，讓弱勢家庭孩童享有補教資源，計畫總價值達3429萬4700元，具升學文理、語文等補習教育資源。

桃園市補教協會理事長周台英表示，除了部分課程教材需自費，其餘通通免費。不同於其他縣市只協助國小學生，桃園市補助對象從國小延伸到國高中，範圍涵蓋課輔、文理、英文等科目外，也提供公職、警專等適合高中生選擇的科目，讓協助能更全方位的符合學生需求。

周台英指出，桃園市今年的教育登階活動擴及到復興區外的12個行政區，桃園市高中職及國中小學生只要在6月25日前，出具低收入戶、兒少生活扶助家庭等證明，並經由學校老師推薦者都可提出申請，詳情可查詢桃園市補習教育事業協會：‭www.taoyuanorg.pixnet.net‬，或桃園市政府教育局：‭http://www.tyc.edu.tw/‬。