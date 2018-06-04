光田醫院請來open巡病房 病童開心！

2018-06-04 13:14

〔記者歐素美／台中報導〕國內研究調查，近5成的小朋友害怕看醫生，2成7孩子每次看醫生必哭，而兒童害怕的主因為「聯想打針、吃藥的痛苦經驗」，其次為「環境陌生」。光田綜合醫院今天特別與統一超商新美門市合作，邀請open將到院與小朋友開心唱跳，降低兒童看診的恐懼感，同時結合兒童發展聯合評估闖關遊戲，從遊戲中讓家長了解孩子發展狀況。

光田醫院社工室副組長周麗箐指出，許多小朋友曾因為害怕、不安在診間大哭，讓陪診的家長感到困擾，也可能影響醫師的專業評估。為增加就醫環境品質、減少兒童就醫恐懼，更希望鼓勵孩子得到快樂的正能量並勇敢面對療程，早日康復，光田每年於兒科門診設計不同主題活動與小朋友同歡，今年也將友善醫療延伸到病房，讓住院的小朋友也能轉移住院的不安心情。

open將今天穿著醫師袍走到病房「巡房」，住院的小朋友一見紛紛露出笑容，要求爸爸媽媽幫自己拍照，還捨不得open將離開；門診的小朋友則開心和open將唱唱跳跳。

家長洪先生說，門診活動分散小朋友注意力，讓小朋友候診時不會這麼緊張，院安排這項活動很有意義；住院的張小弟說，「平常早上是醫師叔叔來關心我的身體有沒有比較好，今天早上是open將來看我，很高興，還跟open將說很多話」。

此外，光田醫院社工室也依兒童發展量表準備0到6歲兒童發展篩檢闖關活動，讓小朋友在闖關中檢查發展是否符合歷程，把握6歲前的兒童發展黃金時期。open將也教小朋友正確洗手方式，有效預防腸病毒上身。