台日觀光高峰論壇圓滿落幕 日方參與人數歷屆最多

台灣觀光協會會長葉菊蘭（右一），與日本觀光振興協會會長山口範雄（右二）到水里車埕大啖冰棒與梅醋，直呼生津又消暑。（資料照）

2018-06-04 13:18

〔記者歐素美／台中報導〕第11屆台日觀光高峰論壇圓滿落幕！台灣觀光協會長葉菊蘭、日本觀光振興協會長山口範雄共同發表決議，提出成立「世界遺產級台灣30選實行委員會」，雙方互訪人數朝平衡成長邁進，並創下兩個紀錄，包括日方參與人數為歷屆最多及整合最多協力辦理單位，涵蓋中部七縣市與日月潭國家風景區管理處，成果豐碩。

台中市觀光旅遊局表示，透過台日觀光高峰論壇，雙方互訪人次逆差問題得到日方高度重視，台灣觀光協會長葉菊蘭、日本觀光振興協會長山口範雄共同發表決議，提出成立「世界遺產級台灣30選實行委員會」，解決台日觀光人次逆差問題。另外，由於雙方的努力，上屆論壇訂下2020年雙方年度互訪人次達700萬人次的目標，可望提早至2019年達成。

觀光旅遊局指出，首次在台中舉辦的台日觀光高峰論壇，同時創下了兩個紀錄，包括日方參與人數為歷屆最多，下屆主辦城市富山超過30位貴賓出席，以及整合最多協力辦理單位，涵蓋中部七縣市與日月潭國家風景區管理處。

日本觀光振興協會長山口範雄也肯定主辦單位豐富且完整的安排，他表示，所到每一個地方、看的每一場表演、和享用的每一道餐點，都特別用心去感受。

市長林佳龍贈送花博領帶給予下屆主辦城市富山縣代表團石井隆知事，邀請石井知事組團參與花博也獲得正面回應；友好城市愛媛與台中簽署「台中宣言」，以響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念。

觀旅局表示，此次論壇成果豐碩，除讓日本更進一步認識台中之外，也借機行銷花博，配合6月14日東京開航，預計可吸引30至50萬人次日本觀光客造訪台中世界花卉博覽會。