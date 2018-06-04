彰化英全化工暗夜大火被抗議 民代要求半年內遷廠

針對全興工業區英全化工日前的暗夜大火，民眾到工廠舉白布條抗議。（記者劉曉欣攝）

2018-06-04 13:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對彰化縣全興工業區英全化工橡膠粒子倉庫在5月31日深夜發生大火，火勢延燒8個小時一事，今天民眾到場拉白條抗議，強調「拒絕恐懼，還我安全」，彰化縣議員尤瑞春要求英全化工在半年內遷廠，存放具有毒性化學原料貯存槽，應該重新檢查給鄉親一個交待！

鄰近英全化工的黃姓業者表示，當晚火災，他發現化工廠大火後，馬上跟妻子一起逃命，這次起火點還好是存放橡膠粒子的一個倉庫而已，要是連帶造成貯存槽起火的話那就慘了，大的貯存槽應該要拆除才對。

居民劉亮杉強調，他在1990年代就來抗議英全公司飄著瓦斯味，沒想到，事隔20年再度來抗議，這次是因為倉庫大火，嚴重危害民眾的生命安全。

英全化工廠長陳昭哲表示，對於大火造成民眾恐慌與不安，他代表公司致上十二萬分的歉意，也希望民眾再給公司一個機會。

陳昭哲強調，貯存槽如果拆掉的話，就等於公司收起來了，這樣重要的決策，他無法回答，至於遷廠一事，還要再行評估，也會把民眾意見轉交給上級主管，也希望火災調查結果能夠儘快出爐。

彰化縣環境生態保護協會理事長周君綾，今天遞交抗議書給英全化工，和美鎮代會主席林金鐘也強調，要求公司要徹底給民眾一個交待。